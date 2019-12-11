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Симон Миньоле: «Брюгге» доказал, что способен обеспечить «Реалу» тяжелую жизнь»

18:55
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Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Реала». Встреча пройдет 11 декабря и начнется в 23:00 мск.

— Очень обидно, что мы не ведем борьбу за второе место, но в целом наш евросезон складывается весьма удачно, — цитирует Миньоле официальный сайт УЕФА. — Надо гарантировать себе еврокубки после зимней паузы, и мы будем сражаться за это.

Знаем, что «Реал» силен, но мы не будем беспокоиться о том, что происходит в Париже. Мы доказали в Мадриде, что способны обеспечить сопернику тяжелую жизнь. Почему бы не сделать то же дома?

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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