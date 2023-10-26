Симеоне — о ничьей с «Селтиком»: «Я очень доволен игрой команды»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Селтиком» (2:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень доволен игрой команды. Мы играли на победу во втором тайме. В первой половине они смотрелись лучше и забили голы первыми двумя ударами, поэтому мы уже не могли играть так, как хотели. Мы говорили в перерыве, что нам надо играть смело, идти вперед, создавать моменты. И мы это сделали. Мы могли выиграть этот матч с таким настроем. Но я покидаю этот стадион счастливым», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» набрал 5 очков и занимает 2-е место в группе Е. «Селтик» идет на четвертой строчке (1 очко).