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26 октября, 03:24

Симеоне — о ничьей с «Селтиком»: «Я очень доволен игрой команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью с «Селтиком» (2:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Я очень доволен игрой команды. Мы играли на победу во втором тайме. В первой половине они смотрелись лучше и забили голы первыми двумя ударами, поэтому мы уже не могли играть так, как хотели. Мы говорили в перерыве, что нам надо играть смело, идти вперед, создавать моменты. И мы это сделали. Мы могли выиграть этот матч с таким настроем. Но я покидаю этот стадион счастливым», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

«Атлетико» набрал 5 очков и занимает 2-е место в группе Е. «Селтик» идет на четвертой строчке (1 очко).

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2039124--celtic-vs-atletico-de-madrid/
Диего Симеоне
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Селтик
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