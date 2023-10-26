«Барселону» выручает молодежь, Холанн в топ-20 лучших снайперов ЛЧ, «Боруссия» вторая после победы в Ньюкасле
Первый хет-трик
Группа Н
Как и ожидалось, у «Барселоны» не возникло проблем в последнем матче перед субботним класико. Хотя, как и «Реалу» накануне, каталонцам пришлось поволноваться после первого в этом турнире пропущенного мяча. Предшествовал этому отмененный из-за офсайда гол Феррана Торреса, и вместо 3:0 счет стал 2:1.
Между тем Торрес, снова игравший в центре атакующей тройки в отсутствие Левандовски, был одной из самых заметных фигур. Именно он открыл счет, отправив в сетку отлетевший от штанги мяч, и показал зрителям вторую футболку с посвященной бабушке надписью. Быстрее (за семь матчей) пять лигочемпионских голов забил за каталонцев только Луис Энрике.
Кроме того, пас Торреса увенчался блестящим ударом Фермина Лопеса, который из-за штрафной вогнал мяч в верхний угол рикошетом от штанги. А если бы этот полузащитник был чуть удачливее в завершении, он вполне мог оформить хет-трик. Но уже само наличие моментов говорит о многом, что особенно важно перед класико. Там молодым придется брать инициативу на себя, так как травмы продолжают преследовать сине-гранатовых, и новым ударом для Хави могло стать повреждение Жоау Феликса. Впрочем, по последним данным, речь идет лишь об ушибе, из-за чего португалец пропустит один-два дня.
Встреча с самой скромной афишей в этом туре вошла в историю Лиги чемпионов благодаря Пепе. Португальский ветеран в 40 лет и 241 день стал самым возрастным участником главного еврокубка среди полевых игроков. Прежде данное достижение делили Алессандро Костакурта и Дэвид Уэйр, которые были на месяц моложе Пепе. Правда, для начала ветерана и всю команду подставила потеря у собственной штрафной.
Однако пока «Антверпен» выглядит слишком хрупкой командой для Лиги чемпионов. В прошлом туре бельгийцы проиграли «Шахтеру», упустив перевес в два мяча, а один гол с более сильным оппонентом — это вообще не преимущество. Что, собственно, «Порту» и доказал, после перерыва дважды отличившись в течение шести минут. А бесспорным героем вечера стал сделавший хет-трик после выхода на замену Эванилсон.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Барселона
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2. Порту
|3
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3. Шахтер
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4. Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
Без шансов для аутсайдеров
Группа G
«Янг Бойз» выстоял тайм под напором «Манчестер Сити», хотя однажды Бенито пришлось выносить мяч с линии ворот, а перед перерывом должен был забивать Родри. Это, естественно, были далеко не все моменты «горожан», и количество перешло в качество после короткого отдыха, когда голкипер перевел в перекладину удар Рубена Диаша, но на добивании отличился другой центральный защитник — Аканджи.
У Хосепа Гвардиолы может забить каждый, только со своими обязанностями игроки обороны справились не лучшим образом. В итоге убежавший к воротам Элиа перебросил мяч через Эдерсона, но неаккуратный наступ на ногу Родри испортил все достижения «Янг Бойз». И позволил Холанну забить первый лигочемпионский гол после апрельского четвертьфинала с «Баварией».
Если бы этого не случилось, у Гвардиолы обязательно бы спросили: почему в запасе остался Альварес? Тем более трижды отличившийся в первых турах аргентинец забил после появления на поле, и отмена его гола не меняла впечатлений об эффективности чемпиона мира. Победителей, впрочем, не судят, а классно пробивший под перекладину Холанн показал — он точно вспомнил, как забивать в главном еврокубке. Хотя он всегда это умел и сегодня с 37 мячами вошел в двадцатку лучших бомбардиров турнира, опередив легендарного Ференца Пушкаша.
В другом матче этой группы фавориту пришлось чуть проще, а голкипер «Црвены Звезды» не выручил в эпизоде с голом Раума. Впрочем, в середине первого тайма «Лейпцигу» пришлось пережить несколько неприятных минут. Они потребовались, чтобы арбитр после подсказки ВАР увидел на мониторе, что Лукеба сыграл в мяч, и отменил решение назначить пенальти.
Еще раз «быков» напряг ответный гол сербов, которых не отправило в нокаут попадание в верхний угол Чави Симонса. Выбрасывать белый фланг гостям пришлось в концовке, когда отскочивший от перекладины мяч отправил в сетку набирающий форму после травмы Дани Ольмо. В этом квартете записные фавориты не оставляют шансов скромным по статусу оппонентам.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|2. Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|3. Янг Бойз
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|4. Црвена Звезда
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
Перекладина за Дортмунд
Группа F
«Боруссия» не была так наивна, как разбитый в прошлом туре на «Сент Джеймс Парк» «ПСЖ». Впрочем, отчасти жизнь дортмундцам облегчили кадровые проблемы «Ньюкасла» — моральное состояние в ожидании дисквалификации вступившего в игру после перерыва фигуранта скандала со ставками Тонали и травма замененного уже на 15-й минуте Исака.
Да, «шмели» по ходу первого тайма тоже потеряли получившего повреждение Эмре Джана, только на качестве это не сказалось. И если в одной атаке Поупу удалось выдать двойной сейв после ударов Малена и Фюллькруга, то Нмеча с паса Шлоттербека пробил идеально. Этот гол стал победным, но каких же усилий стоило его отстоять! Гостей спасли остановивший удар в упор Кобель и дважды оказавшаяся на пути мяча перекладина. На экваторе группового турнира Дортмунд второй.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|2. Боруссия Д
|3
|1
|1
|1
|1-2
|4
|3. Ньюкасл
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|4. Милан
|3
|0
|2
|1
|0-3
|2
Огненный «Селтик»
Группа Е
«Атлетико» снова пропустил первым. Только данная фраза не слишком справедлива по отношению к сопернику. На родном «Селтик Парк» чемпионы Шотландии играют с невероятным воодушевлением, а вернувшийся в Глазго Брендан Роджерс умеет ставить зрелищную игру. При этом всегда остаются вопросы к готовности «кельтов» выдерживать собственный бешеный темп все 90 минут.
После быстрого гола Фурухаси статистики напомнили: «Селтик» никогда не побеждал в ЛЧ, забивая в первые пять минут. Не выиграл он и сейчас, однако нынешней ничьей можно гордиться. Тем более команда из Глазго набрала очки против соперника из чемпионатов топ-5 впервые с декабря 2016 года! И после того, как Мората во второй раз сравнял счет в самом начале второго тайма, хозяева не сломались. Больше того — удаление Де Пауля помогло активизироваться в концовке.
Год назад эти команды играли в одной группе Лиги Европы, и тогда все решалось в последнем туре, после которого у трех команд оказалось поровну очков. В итоге за бортом плей-офф остался отправившийся в Лигу конференций «Лацио», а решающим оказался гол Хименеса. Если вспомнить, что до этого форвард дважды отличился в Риме, то мексиканца можно назвать кошмаром римских «орлов».
Так что удивляться очередному успеху Хименеса в среду не приходилось, а забить в день дебюта в Лиге чемпионов хорошо знакомому сопернику было проще. Для начала, правда, гол отменили из-за небольшого офсайда, но вторая попытка оказалось успешной. А после перерыва — и третья. Пять голов в трех матчах с «Лацио» — это очень круто. Но, конечно, ничего не было бы без отличных партнеров, среди которых выделялись организовавший два взятия ворот Стенгс и эффектно поразивший дальний угол Зерруки.
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|2. Атлетико
|3
|1
|2
|0
|6-5
|5
|3. Лацио
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4. Селтик
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
Статистика дня
1-м футболистом, проведшим за «ПСЖ» 20 матчей до наступления 18-летия, стал полузащитник Заир-Эмери.
1-й раз «Милан» не включил в стартовый состав главного еврокубка ни одного итальянца.
3-м — после Криштиану Роналду и Жиру — футболистом, забившим в двух подряд матчах ЛЧ после 36 лет, стал вингер «Лацио» Педро.
200 матчей на посту главного тренера «Милана» провел Стефано Пиоли. Он стал шестым специалистом, добравшимся до данной отметки, а рекордсменом является Карло Анчелотти (420 игр).