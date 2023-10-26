Ван Боммел: «Антверпен» пока отстает от уровня Лиги чемпионов, это не позор»

Главный тренер «Антверпена» Марк ван Боммел прокомментировал поражение от «Порту» (1:4) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Это уровень Лиги чемпионов. Когда ты совершаешь ошибки, за них наказывают. Мы пока отстаем от этого уровня, это не позор. Просто жаль, что это произошло дважды. «Порту» — невероятно сильная и опытная команда. Мы знали, что перед нами стоит очень трудная задача», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Боммела.

«Порту» с 6 очками идет вторым в группе H. «Антверпен» располагаетеся на четвертой строчке (0 очков).