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Симеоне признал, что в равных составах «Милан» играл лучше «Атлетико»

05:57
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над «Миланом» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что гордится своими игроками.

«В равных составах «Милан» смотрелся лучше нас. Они играли очень быстро, лучше начали встречу. Мы очень часто теряли мяч, команде словно не хватало характера.

Безгранично верю в своих футболистов. Знаю, что у нас очень хорошая команда. Пока нам очевидно не хватает стабильности. Стараюсь всем давать игровое время, чтобы найти оптимальные сочетания. Но все в команде понимают, что когда получат свой шанс, то должны хвататься за него обеими руками", — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Милан — Атлетико

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032643--milan-vs-atletico/?iv=true

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Евгений Козинов все материалы автора

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