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Суарес впервые с 2015 года забил на выезде в Лиге чемпионов

06:23
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«Атлетико» переиграл «Милан» (2:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Автором победного гола стал нападающий Луис Суарес.

Уругваец реализовал пенальти на 7-й добавленной к основному времени тайму минуте. Для него этот гол стал первым с 2015 года в выездных играх еврокубкового турнира.

Последний раз Суарес забивал на выезде в Лиге чемпионов в ворота «Ромы» (1:1) в сезоне-2015/16.

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Евгений Козинов все материалы автора

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