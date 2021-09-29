Суарес впервые с 2015 года забил на выезде в Лиге чемпионов
06:23
«Атлетико» переиграл «Милан» (2:1) во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Автором победного гола стал нападающий Луис Суарес.
Уругваец реализовал пенальти на 7-й добавленной к основному времени тайму минуте. Для него этот гол стал первым с 2015 года в выездных играх еврокубкового турнира.
Последний раз Суарес забивал на выезде в Лиге чемпионов в ворота «Ромы» (1:1) в сезоне-2015/16.
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