Матиас Весино: «Шахтеру» еще придется сыграть на выезде против «Интера»
05:40
Полузащитник «Интера» Матиас Весино после ничьей с «Шахтером» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у команд еще будет ответная игра.
«Жаль, что не выиграли. Но «Шахтеру» еще придется сыграть против нас у нас дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Весино.
Миланская и донецкая команды набрали по одному очку после двух туров и занимают 3-е и 4-е места в группе соответственно.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032686--shakhtar-donetsk-vs-internazionale/
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