Матиас Весино: «Шахтеру» еще придется сыграть на выезде против «Интера»

Полузащитник «Интера» Матиас Весино после ничьей с «Шахтером» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у команд еще будет ответная игра.

«Жаль, что не выиграли. Но «Шахтеру» еще придется сыграть против нас у нас дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Весино.

Миланская и донецкая команды набрали по одному очку после двух туров и занимают 3-е и 4-е места в группе соответственно.