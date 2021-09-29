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Матиас Весино: «Шахтеру» еще придется сыграть на выезде против «Интера»

05:40
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Полузащитник «Интера» Матиас Весино после ничьей с «Шахтером» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у команд еще будет ответная игра.

«Жаль, что не выиграли. Но «Шахтеру» еще придется сыграть против нас у нас дома», — цитирует пресс-служба УЕФА Весино.

Миланская и донецкая команды набрали по одному очку после двух туров и занимают 3-е и 4-е места в группе соответственно.

Шахтер Д — Интер

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032686--shakhtar-donetsk-vs-internazionale/

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Евгений Козинов все материалы автора

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