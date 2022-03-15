Симеоне: «Постараемся воспользоваться любыми ошибками, которые «МЮ» допустит»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» отметил, что испанская команда в себе уверена.

«Мы знаем потенциал «Юнайтед», важность соперника, с которым мы будем играть завтра, и опасность, которую «МЮ» представляет на своем поле, но мы в себе уверены.

Я представляю себе динамичную игру, в которой давление будут оказывать обе команды — так обычно и происходит на таких стадионах. Мы постараемся за счет наших контратак воспользоваться любыми ошибками, которые они допустят. Они тоже здорово контратакуют — это одно из наиболее сильных оружий «МЮ», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 1:1.