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«Очень хотим победить». Теллес — об ответном матче с «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда готова показать хорошую игру.

«Матч с «Атлетико» невероятно важен. Нам необходимо продолжить свою кампанию в Лиге чемпионов. В этом турнире каждый из нас всегда мечтает пройти как можно дальше. Мы очень хотим победить. Чтобы выйти в четвертьфинал, мы обязаны показать хорошую игру. Мы готовы это сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Теллеса.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 1:1.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033908--man-united-vs-atletico/
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