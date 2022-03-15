«Очень хотим победить». Теллес — об ответном матче с «Атлетико»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда готова показать хорошую игру.

«Матч с «Атлетико» невероятно важен. Нам необходимо продолжить свою кампанию в Лиге чемпионов. В этом турнире каждый из нас всегда мечтает пройти как можно дальше. Мы очень хотим победить. Чтобы выйти в четвертьфинал, мы обязаны показать хорошую игру. Мы готовы это сделать», — цитирует пресс-служба УЕФА Теллеса.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 1:1.