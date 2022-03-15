«В таких матчах невозможно не быть мотивированным». Льоренте — об ответной игре с «МЮ»

Полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» отметил, что в такой игре невозможно не быть мотивированным.

«В таких матчах невозможно не быть мотивированным. Это очень важно для нас, у нас хороший отрезок, и команда с нетерпением ждет этой игры», — цитирует пресс-служба УЕФА Льоренте.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится во вторник, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Напомним, в первом матче между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» была зафиксирована ничья — 1:1.