Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»
Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Вильярреалом», сообщается на сайте УЕФА.
Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин (Россия). Судья VAR — Виталий Мешков (Россия). Ассистент VAR — Крис Кавана (Англия). Резервный рефери — Алексей Кульбаков (Белоруссия).
Встреча «Янг Бойз» с «Вильярреалом» состоится 20 октября в Берне. Начало игры — 22:00 по московскому времени.
После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов швейцарцы с 3 очками идут на втором месте в турнирной таблице группы F. Испанская команда располагается на четвертой позиции, набрав 1 очко.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032651--young-boys-vs-villarreal/
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