Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Вильярреалом», сообщается на сайте УЕФА.

Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин (Россия). Судья VAR — Виталий Мешков (Россия). Ассистент VAR — Крис Кавана (Англия). Резервный рефери — Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Встреча «Янг Бойз» с «Вильярреалом» состоится 20 октября в Берне. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов швейцарцы с 3 очками идут на втором месте в турнирной таблице группы F. Испанская команда располагается на четвертой позиции, набрав 1 очко.