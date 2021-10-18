Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Карасев назначен на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Вильярреал»

11:39
Теги:

Бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Янг Бойз» и «Вильярреалом», сообщается на сайте УЕФА.

Помощники главного арбитра — Игорь Демешко и Максим Гаврилин (Россия). Судья VAR — Виталий Мешков (Россия). Ассистент VAR — Крис Кавана (Англия). Резервный рефери — Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Встреча «Янг Бойз» с «Вильярреалом» состоится 20 октября в Берне. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Лиги чемпионов швейцарцы с 3 очками идут на втором месте в турнирной таблице группы F. Испанская команда располагается на четвертой позиции, набрав 1 очко.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032651--young-boys-vs-villarreal/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Эмоциональный спич Хабиба: «Когда кто-то больной совершил плохой поступок — все СМИ пишут «дагестанцы». Зачем обобщать?!»
Опубликована расшифровка переговоров пилотов упавшего в Татарстане L-410
2