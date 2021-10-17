Дибала может пропустить матч «Ювентуса» с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может пропустить матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов, сообщает TMW.

По информации источника, Дибала не сыграет в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Также он может не успеть восстановиться к матчу с «Зенитом». В СМИ отметили, что только чудо позволит ему выйти на поле.

Аргентинец получил травму в матче 6-го тура серии А с «Сампдорией» (3:2). У него выявили удлинение полусухожильной мышцы левого бедра.

Встреча «Ювентус» — «Рома» состоится 17 октября в 21.45 по московскому времени.

Матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов состоится 20 октября в Санкт-Петербурге.