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Дибала может пропустить матч «Ювентуса» с «Зенитом» в Лиге чемпионов

14:21
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может пропустить матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов, сообщает TMW.

По информации источника, Дибала не сыграет в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы». Также он может не успеть восстановиться к матчу с «Зенитом». В СМИ отметили, что только чудо позволит ему выйти на поле.

Аргентинец получил травму в матче 6-го тура серии А с «Сампдорией» (3:2). У него выявили удлинение полусухожильной мышцы левого бедра.

Встреча «Ювентус» — «Рома» состоится 17 октября в 21.45 по московскому времени.

Матч с «Зенитом» в Лиге чемпионов состоится 20 октября в Санкт-Петербурге.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Динамо 2
Матч завершен

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50

Дополнительная информация:

https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/juventus-dybala-verso-il-forfait-anche-con-lo-zenit-e-forse-con-l-inter-1597214

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Екатерина Савостина все материалы автора

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