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Сегодня, 04:20

Шмидт — о поражении от «Интера»: «Бенфика» создала столько же моментов, но не забила"

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«По горячим следам, они сыграли лучше нас. Забили два гола при малом количестве возможностей. Мы создали столько же моментов, но не забили. Так сложился матч. Это часть футбола. Порой мы проигрываем», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмидта.

Ответный матч пройдет в Милане через неделю, 19 апреля. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2037769--benfica-vs-inter/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
Роджер Шмидт
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