Кризисный «Интер» преобразился в Лиссабоне. Образцовый план Индзаги ставит точку в сказке «Бенфики»

Миланская команда провела образцовый матч и почти гарантировала себе место в полуфинале.

Если находиться в плену стереотипов, то календарь плей-офф для «Интера» — чуть ли не самый комфортный для нынешнего розыгрыша. Это «Бавария» вслед за «ПСЖ» получает «Манчестер Сити», а у «нерадзурри» — два оппонента всего лишь из Португалии. Но это на бумаге. По факту же все очень сложно.

В значительной степени — в силу текущего состояния миланской команды, которая в прошлый раз побеждала скромный «Лечче» еще 5 марта. Если же брать восемь последних матчей, то команда Симоне Индзаги проиграла половину из них и еще три завершила вничью. Да еще и забила унизительные для амбициозного клуба пять мячей, из которых два — с 11-метровой отметки.

Да и «Бенфика» с «Порту» — это две большие разницы. Тот факт, что «драконы» в последнем туре нанесли принципиальному сопернику первое поражение в календарном году, сути не меняет. Не проигрывавшие дома почти год «орлы» уверенно мчатся к чемпионскому титулу и вправе рассчитывать на первый за 33 года полуфинал главного еврокубка. Тем более, они в этой Лиге чемпионов еще не уступали.

Хотя поводы для беспокойства тоже присутствовали, так как дисквалификация оставила вне игры Отаменди, и в отсутствие опытного аргентинца Рогер Шмидт поставил на связку Антониу Силвы и Морато, которым 40 лет на двоих. И, судя по стартовым минутам, Индзаги обозначил данную связку, как потенциально уязвимую. Защитников старались накрывать прессингом в момент выхода из обороны, а если первая линия давления пробивалась, гости большими силами откатывались к собственной штрафной, лишая быструю лиссабонскую атаку пространства.

Впрочем, продливший недавно контракт с «Бенфикой» Шмидт в плане прессинга даст фору многим. А один из принципов немецкого специалиста — не подстраиваясь под соперника, заставить его играть в свой футбол и чувствовать дискомфорт. А еще нервничать, как Димарко, в не самой сложной ситуации отбивший мяч точно на ногу Рафе Силве. Если бы не реакция Онаны, один из нулей на табло кипящего «Да Луж» изменился бы на единичку. Хотя «Интер» был как минимум не хуже, и Лаутаро Мартинес вполне мог лучше подстроиться под прострел все того же Димарко.

Словом, оправдывались опасения Шмидта, который перед матчем не соглашался с разговорами о кризисе соперника и говорил, что в такой игре ждет встречи с «Интером» в его лучшем состоянии. Когда такое случается, миланская команда действительно способна на многое и готова одновременно как пахать, так и творить. Как Мхитарян, который и голевым моментом отметился, и в подкатах стелился.

А еще Индзаги, что очевидно, подготовил несколько вариантов по вскрытию оборонительных порядков «Бенфики». Когда Бастони выполнил диагональ в район дальней штанги и Барелла головой отправил мяч в противоход вратарю, могло показаться, что это ситуативный момент. Тот случай, когда лиссабонцы банально не успели перестроиться, позволив гостям создать численное преимущество в конкретной зоне штрафной.

Гримальдо требовалось разорваться, чтобы погасить пожар. Ничего не вышло, а ближе к концу матча «Интер» повторил атаку, словно под копирку. В этот раз Влаходимос спас, остановив удар Дюмфриса, только после этого стоило уже уверенно говорить о системной проблеме хозяев и аплодировать замыслам Индзаги.

У «Бенфики» же не получилось ничего. Даже в эпизоде, когда проводящий фантастический сезон Жоау Мариу создал партнерам убойный момент. А после того, как мяч попал в руку бывшему игроку «Локомотива» и не промахивающийся с 11-метровой отметки Лукаку удвоил перевес гостей, окончание лиссабонской сказки видится практически неизбежным.

Выход представителю Италии в финал почти гарантирован, ведь в лучший в этой паре сразится с «Наполи» или «Миланом».