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Шкриньяр рассказал, чего не хватило «Интеру» в матче с «Реалом»

07:53
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр после поражения от «Реала» (0:2) в Лиге чемпионов отметил, что игра получилась тяжелой.

«Тяжелая выдалась игра, но мы осознавали, что так оно и будет. Создав пару моментов, мы не смогли ими воспользоваться, а в игре против таких команд за это следует расплата. Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры. Соперничая с такими командами, необходимо использовать свой шанс и забивать», — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.

Реал — Интер

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/

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Евгений Козинов все материалы автора

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