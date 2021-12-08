Шкриньяр рассказал, чего не хватило «Интеру» в матче с «Реалом»
07:53
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр после поражения от «Реала» (0:2) в Лиге чемпионов отметил, что игра получилась тяжелой.
«Тяжелая выдалась игра, но мы осознавали, что так оно и будет. Создав пару моментов, мы не смогли ими воспользоваться, а в игре против таких команд за это следует расплата. Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры. Соперничая с такими командами, необходимо использовать свой шанс и забивать», — цитирует пресс-служба УЕФА Шкриньяра.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726--real-madrid-vs-inter/
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