Зинченко не смог объяснить поражение «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не смог назвать причины поражения команды в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).

«Не знаю, что именно пошло не так. Нам нужно серьезно проанализировать матч. То, что мы уже гарантировали себе первое место в группе, не имеет ничего общего с нашей игрой против «Лейпцига». Впрочем, хорошо, что мы выиграли группу, потому что у нас были серьезные соперники», — приводит официальный сайт УЕФА слова Зинченко.

«Манчестер Сити» занял первое место в группе A с 12 очками в 6 матчах. Вторым стал «ПСЖ» с 11 очками, «Лейпциг» — на третьей строчке с 7 очками. На последнем месте групповую стадию завершил «Брюгге» с 4 очками.