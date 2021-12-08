Зинченко не смог объяснить поражение «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом»
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не смог назвать причины поражения команды в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:2).
«Не знаю, что именно пошло не так. Нам нужно серьезно проанализировать матч. То, что мы уже гарантировали себе первое место в группе, не имеет ничего общего с нашей игрой против «Лейпцига». Впрочем, хорошо, что мы выиграли группу, потому что у нас были серьезные соперники», — приводит официальный сайт УЕФА слова Зинченко.
«Манчестер Сити» занял первое место в группе A с 12 очками в 6 матчах. Вторым стал «ПСЖ» с 11 очками, «Лейпциг» — на третьей строчке с 7 очками. На последнем месте групповую стадию завершил «Брюгге» с 4 очками.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032680--leipzig-vs-man-city/
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