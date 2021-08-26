«Шахтер» сыграл вничью с «Монако» и пробился в Лигу чемпионов

«Шахтер» и «Монако» сыграли вничью (2:2) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. В первом матче украинский клуб победил 1:0 и по сумме двух игр вышел в групповой этап.

Основное время завершилось победой «Монако» со счетом 2:1. Дубль сделал Виссам Бен-Йеддер. У хозяев забил Марлос. В дополнительное время после передачи от Михаила Мудрика Рубен Агилар срезал мяч в свои ворота.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе. На 76-й минуте его заменил Софьян Диоп. «Шахтер» в 16-й раз в своей истории сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Ответный матч

«Шахтер» (Украина) — «Монако» (Франция) — 2:2 д.в. (0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Бен-Йеддер, 18 (0:1). Бен-Йеддер, 39 (0:2). Марлос, 74 (1:2). Агилар, 114 — в свои ворота (2:2).

«Шахтер»: Пятов, Марлон, Матвиенко (Исмаили, 46), Додо, Витао (Кривцов, 101), Патрик, Майкон, Маркос Антониу (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Соломон (Мудрик, 82), Траоре (Фернанду, 101).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агилар, 98), Кайю Энрике (Дисаси, 117), Марипан, Бадиашиле, Головин (Диоп, 76), Тшуамени (Якобс, 117), Фофана, Бен-Йеддер (Исидор, 76), Фолланд, Мартинш (Жан Лукас, 70).

Предупреждения: Фолланд, 14. Додо, 40. Тете, 54. Марлон, 70. Головин, 72. Соломон, 80. Фофана, 81. Кривцов, 105. Бадиашиле, 108. Фернанду, 113.

Судья: Тэйлор.

25 августа. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

Первый матч — 1:0