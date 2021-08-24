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Лига чемпионов, раунд плей-офф: расписание и результаты ответных матчей

14:30
Лига чемпионов. Фото Getty Images
Лига чемпионов. Фото Getty Images
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24 и 25 августа пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.

24 августа, вторник

ПСВ — «Бенфика». 22:00 мск («Матч ТВ»)
Первый матч — 1:2.

ПСВ — Бенфика

«Ференцварош» — «Янг Бойз». 22:00 («Матч. Футбол 1»)
Первый матч — 2:3.

Ференцварош — Янг Бойз

«Лудогорец» — «Мальме». 22:00 («Матч. Футбол 2»)
Первый матч — 0:2.

Лудогорец — Мальме

25 августа, среда

«Шахтер» Д — «Монако». 22:00 («Матч ТВ»)
Первый матч — 1:0.

Шахтер Д — Монако

«Бреннбю» — «Зальцбург». 22:00 («Матч. Футбол 2»)
Первый матч — 1:2.

Бреннбю — Зальцбург

«Динамо» З — «Шериф». 22:00 («Матч. Футбол 1»)
Первый матч — 0:3.

Динамо З — Шериф

Лига чемпионов: новости и статьи, обзоры матчей, расписание игр

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Руслан Абушкин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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