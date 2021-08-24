Лига чемпионов, раунд плей-офф: расписание и результаты ответных матчей
14:30
24 и 25 августа пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.
24 августа, вторник
ПСВ — «Бенфика». 22:00 мск («Матч ТВ»)
Первый матч — 1:2.
«Ференцварош» — «Янг Бойз». 22:00 («Матч. Футбол 1»)
Первый матч — 2:3.
«Лудогорец» — «Мальме». 22:00 («Матч. Футбол 2»)
Первый матч — 0:2.
25 августа, среда
«Шахтер» Д — «Монако». 22:00 («Матч ТВ»)
Первый матч — 1:0.
«Бреннбю» — «Зальцбург». 22:00 («Матч. Футбол 2»)
Первый матч — 1:2.
«Динамо» З — «Шериф». 22:00 («Матч. Футбол 1»)
Первый матч — 0:3.
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