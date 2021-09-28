«Шахтер» и «Интер» завершили матч нулевой ничьей
21:37
«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.
Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда Лассина Траоре из-за травмы. Вместо него вышел Тете. Матч посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.
Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место, а «Шахтер» — четвертое. В 22.00 начнется еще один матч этой группы «Реал» — «Шериф».
Лига чемпионов
Группа D
2-й тур
«Шахтер» (Украина) — «Интер» (Италия) — 0:0
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