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«Шахтер» и «Интер» завершили матч нулевой ничьей

21:37
«Шахтер» - «Интер» - 0:0. Фото Reuters
«Шахтер» - «Интер» - 0:0. Фото Reuters
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«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда Лассина Траоре из-за травмы. Вместо него вышел Тете. Матч посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место, а «Шахтер» — четвертое. В 22.00 начнется еще один матч этой группы «Реал» — «Шериф».

Лига чемпионов

Группа D

2-й тур

«Шахтер» (Украина) — «Интер» (Италия) — 0:0

Шахтер Д — Интер

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Евгений Петров все материалы автора

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