«Шахтер» и «Интер» завершили матч нулевой ничьей

«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» (0:0) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Уже на 11-й минуте хозяева были вынуждены заменить своего форварда Лассина Траоре из-за травмы. Вместо него вышел Тете. Матч посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Обе команды набрали по одному очку. «Интер» занимает третье место, а «Шахтер» — четвертое. В 22.00 начнется еще один матч этой группы «Реал» — «Шериф».

Лига чемпионов

Группа D

2-й тур

«Шахтер» (Украина) — «Интер» (Италия) — 0:0