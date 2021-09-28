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«Аякс» на своем поле переиграл «Бешикташ»

21:36
28 сентября. Амстердам. «Аякс» — «Бешикташ» — 2:0. Фото ФК «Аякс».
28 сентября. Амстердам. «Аякс» — «Бешикташ» — 2:0. Фото ФК «Аякс».
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«Аякс» на своем поле переиграл «Бешикташ» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Амстердамцы взяли верх со счетом 2:0.

Очередной мяч в турнире забил нападающий Себастьен Алле, который в первой встрече отметился покером.

«Аякс» одержал вторую победу подряд и вышел в лидеры группы С.

Лига чемпионов

Группа C

«Аякс» (Нидерланды) — «Бешикташ» (Турция) — 2:0 (2:0)

Голы: Бергхайс, 17 (1:0). Алле, 43 (2:0).

«Аякс» (Нидерланды): Пасвер, Блинд, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Альварес, Гравенберх, Тадич, Бергхайс (Классен, 72), Алле, Антони (Нерес, 71).

«Бешикташ» (Турция): Эрсин Дестаноглу, Н`Сакала, Розье, Рыдван Йылмаз (Огузхан Езякуп, 46), Умут Мераш (Вардар, 73), Сердар Саатчи, Соуза, Салих Учан (Гекхан Тере, 46), Боздоган, Батшуайи, Кенан Караман.

Предупреждения: Боздоган, 76. Батшуайи, 90+2.

Судья: Бастьен (Франция).

28 сентября. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2021-2022/groups/

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Иван Шитик все материалы автора

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