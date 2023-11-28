Трансляция игры ЛЧ «Шахтер» — «Антверпен» в текстовом формате начнется в 20.45 мск

28 ноября донецкий «Шахтер» в городе Гамбург (Германия) сыграет против бельгийского «Антверпена» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на арене «Фолькспаркштадион». Начало — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире в России не покажут официальной видеотрансляции игры «Шахтер» — «Антверпен». Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги чемпионов в текстовом формате можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Шахтер» с шестью баллами занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Антверпен» с 0 очков располагается на последней, четвертой строчке.

Ранее 4 октября 2023 года бельгийцы в домашнем матче Лиги чемпионов проиграли «Шахтеру» со счетом 2:3.

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