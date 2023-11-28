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Сегодня, 19:45

«Шахтер» — «Антверпен»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Трансляция игры ЛЧ «Шахтер» — «Антверпен» в текстовом формате начнется в 20.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Джордж Иленихена.
Джордж Иленихена.
Фото AFP

28 ноября донецкий «Шахтер» в городе Гамбург (Германия) сыграет против бельгийского «Антверпена» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча пройдет на арене «Фолькспаркштадион». Начало — в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире в России не покажут официальной видеотрансляции игры «Шахтер» — «Антверпен». Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги чемпионов в текстовом формате можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Шахтер» с шестью баллами занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Антверпен» с 0 очков располагается на последней, четвертой строчке.

Ранее 4 октября 2023 года бельгийцы в домашнем матче Лиги чемпионов проиграли «Шахтеру» со счетом 2:3.

Лига чемпионов: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

Хвича Кварацхелия. Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 29 ноября

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
ФК Шахтер (Донецк)
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