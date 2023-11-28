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Сегодня, 19:45

«Лацио» — «Селтик»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Видеотрансляция игры ЛЧ «Лацио» — «Селтик» на «Матч ТВ» начнется в 20.30 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Маурицио Сарри.
Маурицио Сарри.
Фото Reuters

«Лацио» 28 ноября в Риме (Италия) сыграет против шотландского «Селтика» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» в прямом эфире на ТВ и на сайте matchtv.ru покажет видеотрансляцию игры «Лацио» — «Селтик». Начало — в 20.30 мск.

Следить за ключевыми событиями противостояния Лиги чемпионов можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лацио» тренера Маурицио Сарри занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Селтик» находится на четвертой строчке с одним баллом.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы в актуальном виде, статистика и лучшие бомбардиры на сайте «СЭ».

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лацио
ФК Селтик
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