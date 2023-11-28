Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции 29 ноября
29 ноября пройдут заключительные матчи пятого тура группового турнира сезона 2023 / 2024 Лиги чемпионов. «СЭ» публикует расписание игр среды со списком трансляций. Время начала указано московское.
На канале «Матч Премьер» 29 ноября в 22.45 начнется онлайн-перекличка главных событий игр Лиги чемпионов среды. Следить за ключевыми событиями в текстовом формате можно будет с помощью матч-центров на сайте «СЭ».
Расписание и трансляции матчей Лиги чемпионов 29 ноября
Группа A
20:45. «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
23:00. «Бавария» — «Копенгаген»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
Группа B
20:45. «Севилья» — ПСВ
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
23:00. «Арсенал» — «Ланс»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
Группа C
23:00. «Реал» — «Наполи»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч ТВ»
23:00. «Брага» — «Унион» Б
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Премьер» (перекличка)
Группа D
23:00. «Бенфика» — «Интер»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
23:00. «Реал Сосьедад» — «Зальцбург»
Онлайн-трансляция
Видеотрансляция на «Матч Арена»
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