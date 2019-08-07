Сержиу Консейсау: "Респект "Краснодару"

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 3 отборочного раунда Лиги чемпионов хорошо отозвался о сопернике и подчеркнул, что ответная игра будет очень сложной, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Я был наказан УЕФА и не мог находиться в технической зоне, – отметил Консейсау. – Разговаривал с футболистами после матча, они ответили, что сложно было играть, очень хороший соперник, много игроков с опытом, мы это знали. В Европе эта команда уже сделала хороший путь, дома последние 7 матчей не проигрывала. Мы выдали хорошую игру с коллективной точки зрения, не позволили держать оборонительную динамику игры. Это было важно. Все переходы в обороне были хорошо исполнены нашими игроками, особенно в первом тайме. Не хватило лишь забитых голов. В первом тайме у "Краснодара" был только один удар. А мы должны были больше создавать опасных ситуаций, как минимум гол забить. Тем не менее, респект "Краснодару". Мы только на половине пути, и нам будет сложно в ответном матче.

– Вы довольны отдачей своей обновленной команды?

– У нас очень хороший состав, конкурентоспособный. Много молодых игроков, но качество команды высокое. Я не буду говорить конкретно о каждом игроке, так как все провели хороший матч.

– Что за ритуал исполнила ваша команда перед матчем, когда встала в круг?

– Да, это уже ритуал. Все началось с моего прихода в команду. Всегда есть этот круг, и в кругу говорит либо тренер, либо игрок, который хочет что-то сказать. Мы всегда делаем этот ритуал, и у нас после этого были хорошие результаты.

Хочу поздравить президента "Краснодара" (прим. "СЭ" – Сергея Галицкого) за эту сумасшедшую инфраструктуру, – отдельно добавил Консейсау. – Будет хорошо, если эта команда продолжит выступать в Европе. У нее отличный стадион, условия для работы.

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр