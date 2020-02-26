Серж Гнабри: «Лондон по-прежнему красный»
04:49
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри? доволен дублем в ворота «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На групповой стадии он забил 4 гола в ворота «Тоттенхэма».
«Лондон по-прежнему красный...» — написал Гнабри в Twitter.
London still red.. #FCB pic.twitter.com/3108THrtzv— Serge Gnabry (@SergeGnabry) February 25, 2020
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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