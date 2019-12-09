Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с «Бенфикой»
21:45
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
— Каковы шансы сыграть у Дриусси и Жиркова, прилетели ли они? Есть ли еще кто-то, чье участие исключено или под вопросом?
— Ракицкий и Кузяев дисквалифицированы, Прохин травмирован, Дриусси и Жирков не сыграют, остальные все готовятся.
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