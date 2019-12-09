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Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с «Бенфикой»

21:45
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Каковы шансы сыграть у Дриусси и Жиркова, прилетели ли они? Есть ли еще кто-то, чье участие исключено или под вопросом?

— Ракицкий и Кузяев дисквалифицированы, Прохин травмирован, Дриусси и Жирков не сыграют, остальные все готовятся.

Бенфика — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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