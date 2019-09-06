Семин надеется на чудеса врачей и возвращение Миранчука к матчу Лиги чемпионов с «Байером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин надеется на возвращение полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука к матчу команды в Лиге чемпионов с «Байером», который пройдет 18 сентября в Леверкузене.

— Для нас это большая потеря, Леша — образующий футболист, который играет важную роль в команде, — цитирует ТАСС Семина. — Мы должны найти ему замену, но сейчас мне сложно сказать, кем можно было бы заменить Миранчука, но у нас будет время это обсудить, когда вернуться наши сборники.

Я надеюсь на чудеса докторов, может, он все же успеет восстановиться к матчу с «Байером». Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии.

Как сообщалось ранее, восстановление Миранчука от травмы, полученной в матче 8-го тура с «Ростовом», должно произойти к 21 сентября.

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