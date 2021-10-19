Семак заявил, что игроки «Зенита» сделают все для победы над «Ювентусом»
Семак заявил, что игроки «Зенита» сделают все для победы над «Ювентусом»
12:30
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
— Нужно ли дополнительно мотивировать команду на матч с «Ювентусом»? Или слова тут не нужны?
— Говорить всегда надо. Структурно моя речь не будет отличаться, но акценты тренерского штаба будут меняться. Это матч, в котором мотивационная составляющая по умолчанию присутствует.
— Вас устроит ничья или я занимаюсь буквоедством?
— Вы занимаетесь буквоедством. Матч может складываться по-разному. Мы сделаем все для победы. Насколько получится, насколько заслужим победу — посмотрим завтра.
Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры
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