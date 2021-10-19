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Колосков: «У «Зенита» с таким составом есть хорошие шансы победить «Ювентус»

Колосков считает, что у «Зенита» хорошие шансы победить «Ювентус»
12:28
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом.

«Ожидания, к сожалению, не всегда совпадают с реальностью. В данный момент, думаю, все русские люди, болеющие за футбол, переживают за «Зенит» и желают ему удачи в этой игре. Как говорят, если предыдущая встреча была плохой, то следующая будет хорошей. Так что будем надеяться, что петербуржцы после тура покажут свой лучший футбол — возможности у них есть. Команда укомплектована очень квалифицированными игроками. Я посмотрел несколько последних матчей «Ювентуса» — это не такая непобедимая команда, как когда-то была. У «Зенита» с таким составом есть хорошие шансы победить «Ювентус», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После двух туров итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав три очка.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/19/n_16713457.shtml

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры