Колосков: «У «Зенита» с таким составом есть хорошие шансы победить «Ювентус»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Ювентусом.

«Ожидания, к сожалению, не всегда совпадают с реальностью. В данный момент, думаю, все русские люди, болеющие за футбол, переживают за «Зенит» и желают ему удачи в этой игре. Как говорят, если предыдущая встреча была плохой, то следующая будет хорошей. Так что будем надеяться, что петербуржцы после тура покажут свой лучший футбол — возможности у них есть. Команда укомплектована очень квалифицированными игроками. Я посмотрел несколько последних матчей «Ювентуса» — это не такая непобедимая команда, как когда-то была. У «Зенита» с таким составом есть хорошие шансы победить «Ювентус», — приводит слова Колоскова «Газета.Ru».

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Петербурге. Начало игры — 22:00 по московскому времени.

После двух туров итальянцы c шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав три очка.