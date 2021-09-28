Семак выделил сильные стороны «Мальме» перед матчем с «Зенитом» в ЛЧ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— На какие матчи «Мальме» вы делаете акцент при подготовке — на чемпионат Швеции или на Лигу чемпионов? Что вы скажете о защитниках — не кажется ли вам, что они даже не уровня чемпионата России?

— Мы анализируем все матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Ахмедходжич, Бергет, Нильсен, Брорссон, Ольссон — это качественные игроки, у них достаточно приличная карьера за плечами. Это команда, которая пытается играть агрессивно и высоко. Иногда это сказывается на числе пропущенных мячей, но в остальном — команда приличная, хорошо укомплектованная. Можем выделить и центр полузащиты — Кристиансен, Инносент. У «Мальме» есть конкуренты, там чемпионат непростой. Нет тотального превосходства в этом сезоне.

— Что вы бы хотели улучшить с момента игры против «Челси»?

— Это разные матчи. К «Челси» идет подготовка по одному сценарию, к «Мальме» — по другому. Мы должны больше атаковать, контролировать мяч. Но такое же желание у «Мальме». Кто будет лучше готов, у того и будет преимущество.

Матч «Зенит» — «Мальме» состоится 29 сентября на стадионе в Санкт-Петербурге и начнется в 19.45 по московскому времени.