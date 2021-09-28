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Месси — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

12:33
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Тренерский штаб «ПСЖ» огласил заявку на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В список игроков попал аргентинский форвард Лионель Месси, пропустивший две последние игры из-за травмы колена.

Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится 28 сентября в Париже. Начало — в 22.00 (мск).

ПСЖ — Манчестер Сити

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Виктория Кравченко все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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