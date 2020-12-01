Семак считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 5-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге» и лимите на легионеров в Тинькофф РПЛ.

— Что вы думаете о лимите? Мешает ли он вам?

— Я не сторонник лимита. Что касается вектора развития, то здесь нужно руководителям принимать решение. Нужно качество игроков, нужен качественный турнир, команды, игроки, которые могут на равных соперничать с европейскими клубами. Что для этого сделать? Вариантов много: воспитывать своих игроков, ждать момента, когда количество россиян будет больше, чем сейчас. Для любой команды, играющей в Лиги чемпионов, лимит создает проблемы. Если выбывают три-четыре лидера, то на скамейке появляются футболисты «Зенита-2» или «Краснодара-2». Такие реалии. А у других клубов таких проблем нет, у них полноценная заявка. В Евросоюзе, например, все граждане ЕС не являются иностранцами. Есть конкурентное преимущество, бесспорно. (Гоша Чернов)

Матч «Брюгге» — «Зенит» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23.00 (мск).