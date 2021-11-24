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Семак объяснил, почему второй пенальти в матче с «Мальме» бил Ракицкий

01:31
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Мальме» (1:1) в матче 5-го тура Лиги чемпионов рассказал, почему пенальти на последних минутах встречи бил защитник Ярослав Ракицкий. В начале второго тайма Артем Дзюба не смог реализовать одиннадцатиметровый, пробив по центру.

— Почему второй пенальти бил Ракицкий? Мы видели, что Дзюба предлагал кандидатуру Малкома.

— Потому что он чувствовал уверенность в сложной ситуации.

— Не думаете ли вы отстранить Дзюбу от исполнения пенальти, учитывая, что он неоднократно мазал в последний год?

— Несмотря на незабитый пенальти, он по проценту реализованных является одним из лучших в нашей команде. А будет он бить дальше или нет, мы подумаем.

Мальме — Зенит

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры