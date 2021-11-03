Семак объяснил, почему он заменил Ракицкого в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче Лиги чемпионов.

— Почему вы заменили Ракицкого?

— В зависимости от ситуации мы перестраиваемся на четыре защитника, можем заменить кого-то из центральных. По многим причинам. В этот раз заменили Ярослава, что будет в следующий раз — посмотрим.

— Остались только математические шансы на выход в плей-офф. Как вам качество игры в Лиге чемпионов?

— Если говорить об обороне, то мы стараемся действовать на контратаках — шансы есть, но не без доли везения. А в атаке с топ-клубами мы не можем играть с позиции силы. По поводу выступлений в еврокубках все тренеры говорят о проблемах, которых есть. Ждать чуда и прогресса в этом плане пока не приходится, к сожалению для нас, — сказал Семак.

На 74-й минуте вместо Ярослава Ракицкого на поле вышел Александр Ерохин.