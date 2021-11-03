Семак объяснил, почему он заменил Ракицкого в матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Ювентуса» (2:4) в матче Лиги чемпионов.
— Почему вы заменили Ракицкого?
— В зависимости от ситуации мы перестраиваемся на четыре защитника, можем заменить кого-то из центральных. По многим причинам. В этот раз заменили Ярослава, что будет в следующий раз — посмотрим.
— Остались только математические шансы на выход в плей-офф. Как вам качество игры в Лиге чемпионов?
— Если говорить об обороне, то мы стараемся действовать на контратаках — шансы есть, но не без доли везения. А в атаке с топ-клубами мы не можем играть с позиции силы. По поводу выступлений в еврокубках все тренеры говорят о проблемах, которых есть. Ждать чуда и прогресса в этом плане пока не приходится, к сожалению для нас, — сказал Семак.
На 74-й минуте вместо Ярослава Ракицкого на поле вышел Александр Ерохин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю