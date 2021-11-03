Сергей Семак: «Игроки «Зенита» ошибались в простых ситуациях, была скованность, напряжение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4).

— Понятно, что «Зенит» в последний год часто критиковали за большое число длинных передач, но показалось, что особенно в первом тайме команда слишком часто выходила из обороны короткими передачами, и это не работало. Была ли установка играть именно в короткий пас?

— Конечно, мы стараемся всегда в матчах чемпионата и Лиги чемпионов выходить через короткие передачи. И где-то получается, а где-то нет. У нас были моменты, когда мы выходили из обороны. Были моменты, когда неправильно принимали решения. Все упирается в скорость работы с мячом, в скорость мышления — и в этих компонентах соперник был сильнее.

— Показалось, что Крицюк нервничал. А вам?

— Мне тоже показалось, что нервозность присутствовала не только у него, но и у других игроков. Мы ошибались в простых ситуациях. Скованность, напряжение — мне показалось, что было так, — сказал Семак.

В составе «Юве» дубль сделал Пауло Дибала. Также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората. У гостей отличился Сердар Азмун, а Леонардо Бонуччи забил в свои ворота.