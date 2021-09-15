Семак объяснил, почему он не заменил Азмуна в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему в матче Лиги чемпионов против «Челси» он не заменил Сердара Азмуна.

— Показалось, что Азмун провел неудачный матч. Если да, почему его не заменили?

— Мы рассчитывали на его скорость. У него был момент хороший — он отдал прекрасную передачу, создав при этом стопроцентный голевой момент. Чтобы менять его, нужно было выпускать футболиста, который не хуже вольётся в игру. А у нас всего два нападающих. Вариантов немного. После пропущенного мяча нужен был Сердар, менять его не было смысла.

— Такие поражения принято считать достойными.

— Поражение есть поражение. Что касается самой игры и того шанса, что мы могли увезти очки — это хорошо. Мы понимаем разницу в классе, но ребята сегодня старались и могли сыграть лучше. За игру, желание и самоотдачу спасибо.

Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.