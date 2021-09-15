Сергей Семак: «Искренне рад за Чистякова и всех, кто дебютировал»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:1) оценил игру защитника Дмитрия Чистякова.
— Решение сделать Барриоса центральным защитником помогло Чистякову сыграть матч жизни?
— Помогло, конечно. В РПЛ мы достаточно много пропускаем. А в таком матче, тем более дебютном для Димы в Лиге чемпионов, это запоминающееся событие, конечно. Я искренне рад за него и всех, кто сегодня дебютировал?
— Был ли вариант вывести на поле Дзюбу при счете 0:0?
— Нужно было понимать, что от нас требовалось много обороняться. С двумя нападающими сделать это было сложно, так что выбор пал на одного.
— Может ли после такого матча появится внутренняя уверенность в своих силах, которой раньше не хватало?
— Я не думаю, что хватало или не хватало. Каждый матч — отдельная история. Все стараются, готовятся побеждать. Какой получится результат — увидим в конце турнира.
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