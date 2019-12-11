Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 6-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3) заявил, что неудовлетворен и расстроен вылетом команды из еврокубков. Из-за ничьей в игре между «Лионом» и «Лейпцигом» (2:2) сине-бело-голубые заняли четвертое место в группе G и остались без евровесны.

— По очкам у нас не самый плохой результат, — сказал Семак. — Мы набрали семь очков, но нам не хватило даже этого, чтобы выйти в следующий этап. Слова в соцсетях? Сейчас жизнь такая — чем горячее слова, тем больше внимания. Есть неудовлетворение. Шанс пройти дальше был, но мы не воспользовались им. Есть расстройство. Значит, еще не готовы, чтобы выйти в следующий этап. Будем работать, чтобы стать сильнее. (Гоша Чернов)

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