В Киеве за вакцинацию бесплатно дают билеты на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов

Все, кто вакцинировался от коронавируса в одном из киевских ТРЦ, могут бесплатно получить билет на матчи «Шахтера» против «Александрии» и «Генка», сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook. Обе игры состоятся в Киеве.

7 августа донецкий клуб проведет матч с «Александрией» в чемпионате Украины. 10 августа состоится матч «горняков» против «Генка» в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.

Также указано, что в центре массовой вакцинации позднее можно будет получить билеты и на другие матчи.