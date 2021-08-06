В Киеве за вакцинацию бесплатно дают билеты на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов
20:22
Все, кто вакцинировался от коронавируса в одном из киевских ТРЦ, могут бесплатно получить билет на матчи «Шахтера» против «Александрии» и «Генка», сообщает Минздрав Украины на своей странице в Facebook. Обе игры состоятся в Киеве.
7 августа донецкий клуб проведет матч с «Александрией» в чемпионате Украины. 10 августа состоится матч «горняков» против «Генка» в третьем раунде отборочного турнира Лиги чемпионов.
Также указано, что в центре массовой вакцинации позднее можно будет получить билеты и на другие матчи.
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