Руй Витория: «Буду работать в «Спартаке» независимо от того, кто будет рядом»
23:28
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов рассказал, комфортно ли ему работать в клубе.
— Комфортно ли вам работать в таких условиях?
— У меня контракт на два года и я очень доволен условиями, которые созданы в клубе. Буду работать тут независимо от того, кто будет рядом. Тут есть все, чтобы заниматься работой. Если мы хотим чего-то добиться, то нам нужна стабильность. Я полон желания работать тут и полон желания добиться чего-то хорошего тут.
В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.
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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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