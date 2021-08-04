Руй Витория: «Буду работать в «Спартаке» независимо от того, кто будет рядом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов рассказал, комфортно ли ему работать в клубе.

— Комфортно ли вам работать в таких условиях?

— У меня контракт на два года и я очень доволен условиями, которые созданы в клубе. Буду работать тут независимо от того, кто будет рядом. Тут есть все, чтобы заниматься работой. Если мы хотим чего-то добиться, то нам нужна стабильность. Я полон желания работать тут и полон желания добиться чего-то хорошего тут.