Зарема Салихова опубликовала рекомендации игрокам и тренерам «Спартака» от своей дочери
00:21
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала в своем Telegram-канале рекомендации игрокам и тренерам команды от своей дочери. Красно-белые уступили «Бенфике» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
«Итоги матча от дочки», — написала Салихова и опубликовала фотографию листа с записями.
У Леонида Федуна и Заремы Салиховой четверо общих детей: трое сыновей — Лео, Лукас, Лавр и дочь Адриана.
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