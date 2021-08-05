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Зарема Салихова опубликовала рекомендации игрокам и тренерам «Спартака» от своей дочери

00:21
Telegram-канал Заремы Салиховой.
Telegram-канал Заремы Салиховой.
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала в своем Telegram-канале рекомендации игрокам и тренерам команды от своей дочери. Красно-белые уступили «Бенфике» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Итоги матча от дочки», — написала Салихова и опубликовала фотографию листа с записями.

У Леонида Федуна и Заремы Салиховой четверо общих детей: трое сыновей — Лео, Лукас, Лавр и дочь Адриана.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры