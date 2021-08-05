Зарема Салихова опубликовала рекомендации игрокам и тренерам «Спартака» от своей дочери

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, опубликовала в своем Telegram-канале рекомендации игрокам и тренерам команды от своей дочери. Красно-белые уступили «Бенфике» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Итоги матча от дочки», — написала Салихова и опубликовала фотографию листа с записями.

У Леонида Федуна и Заремы Салиховой четверо общих детей: трое сыновей — Лео, Лукас, Лавр и дочь Адриана.