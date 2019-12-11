Рубен Диаш: «Бенфике» удалось перевернуть ход матча»

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш после победы над «Зенитом»​ в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что его команде удалось перевернуть ход матча.

— Мы очень стабильно провели весь матч, с первой минуты, — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша. — Нам удавалось играть терпеливо и находить свободные зоны. «Зенит» хорошо закрывался (при счете 0:0), так как результат их устраивал. Но нам удалось перевернуть ход матча. Мы провели отличный матч и показали хорошую игру.

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