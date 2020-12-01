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Розе: «Лукаку имеет большое влияние на то, как играет «Интер»

05:30
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Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы сосредотачиваемся на себе. У нас есть наши принципы, и мы хотим реализовать их в матче, чтобы добиться результата.

Ромелу Лукаку имеет большое влияние на то, как играет «Интер». Когда он бьет по воротам, он бьет с дальней дистанции. Он фантастический спортсмен", — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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