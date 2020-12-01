Розе: «Лукаку имеет большое влияние на то, как играет «Интер»
05:30
Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Интера».
«Мы сосредотачиваемся на себе. У нас есть наши принципы, и мы хотим реализовать их в матче, чтобы добиться результата.
Ромелу Лукаку имеет большое влияние на то, как играет «Интер». Когда он бьет по воротам, он бьет с дальней дистанции. Он фантастический спортсмен", — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур
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