Розе: «Лукаку имеет большое влияние на то, как играет «Интер»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы сосредотачиваемся на себе. У нас есть наши принципы, и мы хотим реализовать их в матче, чтобы добиться результата.

Ромелу Лукаку имеет большое влияние на то, как играет «Интер». Когда он бьет по воротам, он бьет с дальней дистанции. Он фантастический спортсмен", — приводит слова Розе официальный сайт УЕФА.