Россия сравнялась с Голландией по количеству команд в Лиге чемпионов
«Краснодар» стал седьмым российским участником группового турнира Лиги чемпионов.
Благодаря «быкам» Россия сравнялась по числу представителей в Лиге чемпионов с Голландией. Выше только большая европейская пятерка, чуть ниже Бельгия и дождавшаяся дебюта «Истанбула ББ» Турция. Кстати, соперник «Краснодара» «Ренн» вывел Францию на третье место, позволив ей обойти Англию и Италию. Всего в Лиге участвовали представители 33 стран, три из которых — Финляндия, Казахастан и Азербайджан — ограничились пока одним лишь сезоном. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по числу команд в Лиге чемпионов:
|
Страна
|
Команда
|
Число команд
|
Испания
|
Реал, Барселона, Валенсия, Атлетико, Депортиво, Севилья, Вильярреал, Малага, Атлетик, Реал Сосьедад, Мальорка, Сельта, Бетис
|
13
|
Германия
|
Бавария, Боруссия Д, Байер, Шальке, Вердер, Вольфсбург, Лейпциг, Штутгарт, Кайзерслаутерн, Герта, Боруссия М, Гамбург, Хоффенхайм
|
13
|
Франция
|
Лион, ПСЖ, Монако, Марсель, Бордо, Лилль, Нант, Осер, Ланс, Монпелье, Ренн
|
11
|
Англия
|
МЮ, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Ньюкасл, Лидс, Лестер, Блэкберн
|
10
|
Италия
|
Ювентус, Милан, Интер, Рома, Наполи, Лацио, Фиорентина, Аталанта, Парма, Удинезе
|
10
|
Голландия
|
Аякс, ПСВ, Фейеноорд, Твенте, Херенвен, АЗ, Виллем II
|
7
|
Россия
|
Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Рубин, Ростов, Краснодар
|
7
|
Бельгия
|
Андерлехт, Брюгге, Гент, Генк, Стандард, Льерс
|
6
|
Турция
|
Галатасарай, Бешикташ, Фенербахче, Трабзонспор, Бурсаспор, Истанбул ББ
|