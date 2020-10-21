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Россия сравнялась с Голландией по количеству команд в Лиге чемпионов

02:12
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«Краснодар» стал седьмым российским участником группового турнира Лиги чемпионов.

Благодаря «быкам» Россия сравнялась по числу представителей в Лиге чемпионов с Голландией. Выше только большая европейская пятерка, чуть ниже Бельгия и дождавшаяся дебюта «Истанбула ББ» Турция. Кстати, соперник «Краснодара» «Ренн» вывел Францию на третье место, позволив ей обойти Англию и Италию. Всего в Лиге участвовали представители 33 стран, три из которых — Финляндия, Казахастан и Азербайджан — ограничились пока одним лишь сезоном. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по числу команд в Лиге чемпионов:

Страна

Команда

Число команд

Испания

Реал, Барселона, Валенсия, Атлетико, Депортиво, Севилья, Вильярреал, Малага, Атлетик, Реал Сосьедад, Мальорка, Сельта, Бетис

13

Германия

Бавария, Боруссия Д, Байер, Шальке, Вердер, Вольфсбург, Лейпциг, Штутгарт, Кайзерслаутерн, Герта, Боруссия М, Гамбург, Хоффенхайм

13

Франция

Лион, ПСЖ, Монако, Марсель, Бордо, Лилль, Нант, Осер, Ланс, Монпелье, Ренн

11

Англия

МЮ, Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Ньюкасл, Лидс, Лестер, Блэкберн

10

Италия

Ювентус, Милан, Интер, Рома, Наполи, Лацио, Фиорентина, Аталанта, Парма, Удинезе

10

Голландия

Аякс, ПСВ, Фейеноорд, Твенте, Херенвен, АЗ, Виллем II

7

Россия

Спартак, ЦСКА, Зенит, Локомотив, Рубин, Ростов, Краснодар

7

Бельгия

Андерлехт, Брюгге, Гент, Генк, Стандард, Льерс

6

Турция

Галатасарай, Бешикташ, Фенербахче, Трабзонспор, Бурсаспор, Истанбул ББ

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