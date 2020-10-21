Россия сравнялась с Голландией по количеству команд в Лиге чемпионов

«Краснодар» стал седьмым российским участником группового турнира Лиги чемпионов.

Благодаря «быкам» Россия сравнялась по числу представителей в Лиге чемпионов с Голландией. Выше только большая европейская пятерка, чуть ниже Бельгия и дождавшаяся дебюта «Истанбула ББ» Турция. Кстати, соперник «Краснодара» «Ренн» вывел Францию на третье место, позволив ей обойти Англию и Италию. Всего в Лиге участвовали представители 33 стран, три из которых — Финляндия, Казахастан и Азербайджан — ограничились пока одним лишь сезоном. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по числу команд в Лиге чемпионов: