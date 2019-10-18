Роналду может установить абсолютный рекорд Лиги чемпионов в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может установить новый рекорд в матче группового турнира Лиги чемпионов с «Локомотивом». Если 34-летний португалец забьет москвичам, то доведет количество голов в этом соревновании до 34-х — это абсолютный рекорд Лиги чемпионов.

Сейчас Роналду делит пальму первенства с экс-нападающим «Реала» Раулем, у которого 33 забитых мяча. 3-е место занимает форвард «Барселоны» Лионель Месси с 32 голами в ЛЧ.

В нынешней Лиге чемпионов Роналду забил только 1 гол — в ворота «Байера» (3:0).