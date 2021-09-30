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Роналд Куман: «Не думаю, что итог соответствует картине матча с «Бенфикой»

01:55
Роналд Куман. Фото Twitter
Роналд Куман. Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов.

«Трудно принять этот результат, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Не думаю, что итог соответствует картине этого матча. Мы быстро оказались в роли догоняющих, но затем играли неплохо, пока не пропустили второй мяч».

«Барселона» проиграла оба стартовых матча в ЛЧ со счетом 0:3. В первом туре они уступили «Баварии». В этих матчах «Барса» ни разу не ударила в створ ворот.

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Евгений Петров все материалы автора

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