Роналд Куман: «Не думаю, что итог соответствует картине матча с «Бенфикой»
01:55
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал поражение от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов.
«Трудно принять этот результат, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Не думаю, что итог соответствует картине этого матча. Мы быстро оказались в роли догоняющих, но затем играли неплохо, пока не пропустили второй мяч».
«Барселона» проиграла оба стартовых матча в ЛЧ со счетом 0:3. В первом туре они уступили «Баварии». В этих матчах «Барса» ни разу не ударила в створ ворот.
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