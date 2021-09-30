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Массимилиано Аллегри о матче с «Челси»: «Моряки всегда находят путь победить шторм»

01:59
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов с «Челси» (1:0)

«Моряки всегда находят путь победить шторм, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. Сегодня мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы.

С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф».

Единственный мяч в этой игре забил Федерико Кьеза.

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Евгений Петров все материалы автора

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