Массимилиано Аллегри о матче с «Челси»: «Моряки всегда находят путь победить шторм»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча Лиги чемпионов с «Челси» (1:0)
«Моряки всегда находят путь победить шторм, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. Сегодня мы провели хороший матч против клубных чемпионов Европы.
С технической точки зрения, наверное, мы могли сыграть и получше. Не забили пару мячей после хороших контратак. Так или иначе, после двух матчей у нас шесть очков и ни одного пропущенного мяча. Мы сделали большой шаг вперед на пути к плей-офф».
Единственный мяч в этой игре забил Федерико Кьеза.
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