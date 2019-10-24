Роман Широков: «У «Зенита» имелось право на ошибку»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков после поражения от «Лейпцига» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:2) в интервью «СЭ» отметил, что соперник победил по делу.

— Считаю, «Лейпциг» победил по делу, практически весь матч давил, — говорит Широков. — В первом тайме у «Зенита», естественно, было больше сил. Питерцы неплохо перекрывали зоны и сами атаковали. А один из выпадов привел к голу Ракицкого. Но после перерыва, к сожалению, пропустили быстрый мяч. А через 10 минут еще и второй... Немцы не отступили от своего футбола, контролировали мяч. Конечно, это не придавало энергии гостям. Надо признать — «Зенит» не смог организовать контригру.

— Печально?

— Не страшно. У «Зенита» имелось право на ошибку. Ничего еще не потеряно. Допускаю, что дома будет уже другой результат. (Виталий Айрапетов)

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