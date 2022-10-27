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Сегодня, 07:33

Габи: «Теперь «Барселона» бросит все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Гави прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Бавария» очень сильна физически, а когда защитники оставляют у себя за спиной свободное пространство, она этим тут же пользуется. Необходимо один на один выигрывать очные дуэли. Такой опыт не должен сказаться на нас негативным образом. Мы знали, что уже почти вылетели и помочь может только чудо. Теперь бросим все силы на то, чтобы победить в Лиге Европы, тем более что в прошлом сезоне сделать этого не удалось. Вылет — это неудача. Мы очень молоды, пришло много новых игроков, и пока мы недостаточно хорошо знаем друг друга. На это потребуется время. И все же это провал, потому что «Барселона» всегда должна выходить из группы", — цитирует пресс-служба УЕФА Гави.

«Бавария» одержала пятую победу в группе подряд и уверенно занимает первое место с 15 очками. «Барселона» уже лишилась шансов выйти в плей-офф и с третьего места (4 очка) попадет в Лигу Европы.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035710--barcelona-vs-bayern/
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ФК Барселона
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