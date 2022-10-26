Рианчо разочарован вылетом «Барселоны» из Лиги чемпионов

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.

После победы «Интера» над пльзеньской «Викторией» (4:0) окончательно определилось положение команд в группе C. «Интер» вместе с «Баварией» вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Виктория» стала четвертой, а «Барселона» не сможет подняться выше третьей строчки и отправится в 1/16 финала Лиги Европы.

«Такой результат «Барселоны» — разочарование. Но футбол — это игра, и такие результаты могут быть. Хави хорошо справляется с тренерской работой, но ему еще предстоит адаптироваться к Лиге чемпионов», — сказал Рианчо «СЭ».

В прошлом сезоне «Барселона» также вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы, не сумев преодолеть групповой этап. В Лиге Европы-2021/22 «сине-гранатовые» дошли до четвертьфинала, в котором уступили будущему победителю турнира — франкфуртскому «Айнтрахту».